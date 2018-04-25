Представитель Кабмина в ВР: за 5 лет в Украине отремонтируют дороги между областными центрами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В течение 5 лет могут быть отремонтированы все дороги между областными центрами в Украине. Об этом в эфире “5 канала” представитель Кабинета министров Украины в ВР Вадим Денисенко, передает УНН.
“11 миллиардов гривен из государственного бюджета ушло на местные дороги. То есть правительство передало на места 11 миллиардов гривен — это огромные деньги. Почти 40 миллиардов пойдет на строительство дорог в стране, плюс из местных бюджетов местные дороги достраиваются. В течение 5 лет мы имеем все шансы, чтобы решить вопрос по сочетанию между областными центрами и выровнять ситуацию”, - заявил Денисенко.
Как сообщал УНН, через пять лет в Украине уже не будут проводить ямочный ремонт.