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Представник Кабміну у ВР не знає про наміри МАУ отримати держпідтримку

Представник Кабміну у ВР не знає про наміри МАУ отримати держпідтримку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді не знає про наміри авіакомпанії МАУ (Міжнародні авіалінії України) отримати державну підтримку у вигляді грошової компенсації. Про це в ефірі програми "Епіцентр української політики" повідомила народний депутат від партії "Слуга народу", представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, передає УНН.

"Мені про це не відомо. Як представник Кабміну у парламенті - ми про це не знаємо", - заявила вона, відповідаючи на запитання журналіста.

Про те, що МАУ буде просити у держави грошової допомоги, писали днями українські ЗМІ.

За словами голови наглядової ради МАУ Арона Майберга, через обліт РФ впродовж 2014-2019 роки авіакомпанія втратила близько 216 млн дол. Авіакомпанія хоче, щоб збиток від обльотів тепер їм компенсувала держава, і вони впевнені, що влада включить це у бюджет країни на 2020 рік. Майберг наголосив, що відповідні документи вже проходять експертизу.

Нагадаємо, з березня поточного року АМКУ проводить розслідування проти МАУ через зміну норм провезення ручного багажу.

Довідка. Авіакомпанія МАУ пов’язана з так званою групою “Приват”, яка афілійована з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Українські Національні Новини

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