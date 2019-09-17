Представитель Кабмина в ВР не знает о намерениях МАУ получить господдержку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде не знает о намерениях авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины) получить государственную поддержку в виде денежной компенсации. Об этом в эфире программы "Эпицентр украинской политики" сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, передает УНН.
"Мне об этом не известно. Как представитель Кабмина в парламенте - мы об этом не знаем", - заявила она, отвечая на вопрос журналиста.
О том, что МАУ будет просить у государства денежной помощи, писали на днях украинские СМИ.
По словам председателя наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, из-за облета РФ в течение 2014-2019 года авиакомпания потеряла около 216 млн долл. Авиакомпания хочет, чтобы ущерб от облетов теперь им компенсировало государство, и они уверены, что власть включит это в бюджет страны на 2020 год. Майберг отметил, что соответствующие документы уже проходят экспертизу.
Напомним, с марта текущего года АМКУ проводит расследование против МАУ из-за изменения норм провоза ручного багажа.
Справка. Авиакомпания МАУ связана с так называемой группой "Приват", которая аффилирована с бизнесменом Игорем Коломойским.