Представник Горбачова спростував чутки про те, що він у лікарні

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов не планував приїжджати на показ документального фільму Вернера Херцога і Андре Сінгера “Зустріч з Горбачовим” на Московському міжнародному кінофестивалі, другу половину дня в четвер він провів на роботі і відчуває себе добре. Про це в п’ятницю ТАСС повідомив глава прес-служби екс-президента Павло Палажченко, інформує УНН.

Показом картини “Зустріч з Горбачовим” в четвер завершився 41-й Московський міжнародний кінофестиваль.

“Нормальний абсолютно у нього стан. Це продюсер фільму просто помилився, він чомусь вважав, що Михайло Сергійович планував бути на показі цього фільму”, — сказав Палажченко. За його словами, мова йде про “заяву людини, яка була неправильно інформована”.

Він уточнив, що сам Горбачов “фільм бачив, був на прем’єрі цього фільму в листопаді, тому він не планував там бути”. “Він був на роботі у фонді („Горбачов-Фонд“) всю другу половину дня. Він точно приїжджав на роботу, я його бачив”, — додав співрозмовник агентства.

Раніше співрежисер картини Андре Сінгер заявив, що Горбачов хотів приїхати на показ фільму, “але він знаходиться в лікарні, не дуже добре себе почуває” і лікарі нібито не дозволили йому приїхати.

Як повідомляв УНН, у лютому цього року Горбачов у своїй статті написав, що відмова від ДРСМД призведе до непередбачуваності світової політики.

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