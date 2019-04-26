Представник Горбачова спростував чутки про те, що він у лікарні

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов не планував приїжджати на показ документального фільму Вернера Херцога і Андре Сінгера “Зустріч з Горбачовим” на Московському міжнародному кінофестивалі, другу половину дня в четвер він провів на роботі і відчуває себе добре. Про це в п’ятницю ТАСС повідомив глава прес-служби екс-президента Павло Палажченко, інформує УНН.