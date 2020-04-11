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Представник "Десни" став кращим гравцем з реалізації гольових моментів в УПЛ

Київ • УНН

 • 10533 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Нападник чернігівської "Десни" Олександр Філіппов виявився кращим футболістом УПЛ за реалізацією моментів, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Команда номер один".

Лідером першості за кількістю можливостей для взяття воріт є нападник "Шахтаря" Мораес (46), на другому місці - півзахисник "Динамо" Віктор Циганко (36)в, на третьому - хавбек "Зорі" Богдан Лєднєв.

Однак якщо аналізувати реалізацію моментів, то за цим показником лідирує форвард "Зорі" Олександр Філіппов – 13 голів при 28 моментах. Найгірше з цим справи у нападника "Олімпіка" Захадите Шахаба (з числа тих виконавців, у яких було не менше 20-ти моментів) – лише 3 реалізованих при 20 спробах.

У топ-5 лігах Європи лідером за цим показником є нападник дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо – 14 голів при 29 моментах – 48,2 відсотки. Далій йде Обамеянг з "Арсеналу" (17 з 39) і Родрігес з "Хетафе" (10 з 23).

Додамо, що найгіршими за ефективністю цього елементами є: Бентеке ("Крістал Пелас") – 1 з 21, Майкл Антоні з "Вест Хему" – 2з 23 і Жерар Деулофеу з "Вотфорда" – 4 з 31.

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