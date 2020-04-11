Представитель "Десны" стал лучшим игроком по реализации голевых моментов в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов оказался лучшим футболистом УПЛ по реализации моментов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Команда номер один".
Лидером первенства по количеству возможностей для взятия ворот является нападающий "Шахтера" Мораес (46), на втором месте - полузащитник "Динамо" Виктор Циганко (36) в, на третьем - хавбек "Зари" Богдан Леднев.
Однако если анализировать реализацию моментов, то по этому показателю лидирует форвард "Зари" Александр Филиппов - 13 голов при 28 моментах. Хуже всего с этим дела у нападающего "Олимпика" Захадите Шахаба (из числа тех исполнителей, у которых было не менее 20-ти моментов) - всего 3 реализованных при 20 попытках.
В топ-5 лигах Европы лидером по этому показателю является нападающий дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо - 14 голов при 29 моментах - 48,2 процента. Далее следует Обамеянг из "Арсенала" (17 из 39) и Родригес с "Хетафе" (10 из 23).
Добавим, что наихудшими по эффективности этого элементами являются: Бентеке ( "Кристал Пэлас") - 1 из 21 Майкл Антони с "Вест Хэма" - 2 с 23 и Деулофеу с "Уотфорда" - 4 с 31.