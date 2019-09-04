Представлено нових керівників поліції у Львівській та Дніпропетровській областях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні Голова Національної поліції України Сергій Князєв представив новопризначеного керівника поліції Львівської області. Водночас нового очільника поліції Дніпропетровщини представив перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Так, поліцію Львівщини очолив полковник поліції Василь Віконський. Раніше він обіймав посаду начальника поліції Хмельницької області.
Сергій Князєв повідомив, що Василь Віконський одним із перших приєднався до правоохоронців, які стали на захист держави на сході.
Голова Національної поліції України окреслив основні завдання, які стоять перед новопризначеним керівником. Зокрема, йдеться про поліпшення соціальної складової роботи поліцейських – забезпечення житлом, соціальними пільгами, можливостями професійного росту.
Також сьогодні на Дніпропетровщині новопризначеного керівника поліції регіону представив перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Так, наказом Голови Нацполіції Сергія Князєва на посаду начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області призначено підполковника поліції Володимира Огурченка.
Аброськін наголосив, що пріоритетними напрямками роботи усіх підрозділів поліції залишається розкриття розбійних нападів і умисних вбивств, протидія наркозлочинності та організованій злочинності.
До призначення Володимир Огурченко обіймав посаду начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. На цій посаді підполковник поліції ніс службу з 2014 року. Пройшов шлях від міліціонера патрульно-постової служби до керівника служби внутрішньої безпеки. В органах внутрішніх справ – з 1999 року.
Нагадаємо, начальники головних управлінь Національної поліції у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях були звільнені з посад.