Президент привітав Філарета з 88 днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент України привітав Патріарх Філарет з його 88 днем народження. Про це гарант написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні Його Святості виповнюється 88 років. Від імені українського народу вітаю Вас,” — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Церковний мир в Україні буде — патріарх Філарет
“Глибоко символічно, що Святійший Патріарх Філарет, народжений на Донеччині, в нині окупованому селищі Благодатне, Амвросіївського району, гордо несе прапор українства, плекає ідею незалежної Української Церкви,” — написав П.Порошенко.
“Його молитви дають усім наснагу у захисті правди і справедливості, збереженні національної єдності, забезпеченні нашої перемоги над ворогом,” — додав у привітаннях президент України.
Як повідомляв УНН, Патріарх Філарет закликав українців стерегтись корупції, а представникам влади працювати заради України, а не заради свого місця в ній.