Президент поздравил Филарета с 88 днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Украины поздравил Патриарха Филарета с его 88 днем рождения. Об этом гарант написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Его Святейшеству исполняется 88 лет. От имени украинского народа поздравляю Вас", - говорится в сообщении.
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"Глубоко символично, что Святейший Патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви", - написал П.Порошенко.
"Его молитвы дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом", - добавил в поздравлениях Президент Украины.
Как сообщал УНН, Патриарх Филарет призвал украинцев остерегаться коррупции, а представителей власти работать ради Украины, а не ради своего места в ней.