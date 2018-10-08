Правозахисну премію ПАРЄ присудили арештованому у Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Правозахисну премію Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела присудили очільнику чеченської філії правозахисного центру "Меморіал" Оюбу Тітієву, який зараз перебуває під вартою. Про це повідомляється у мікроблозі ПАРЄ у Twitter, передає УНН.
"Вітаємо Оюба Тітіева, очільника грозненського офісу правозахисного центру "Меморіал" у Чечні, який тільки що був нагороджений премією "Права людини" Вацлава Гавела 2018 року! Наразі пан Тітієв перебуває під вартою в Чечні", - повідомили у ПАРЄ.
Додамо, сесія ПАРЄ продовжиться з 8 по 12 жовтня у Стразбурзі. ПАРЄ має обговорити зміцнення процесу прийняття рішень, що стосується повноважень та голосування.
Нагадаємо, голова української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв застеріг від розвалу ПАРЄ через "план проросійського лобі".
Довідка УНН: Оюб Тітієв - російський правозахисник, керівник грозненського представництва правозахисного центру "Меморіал". 9 січня 2018 року Оюба Тітієва затримали співробітники ДПС РФ. У його машині російські поліцейські виявили "полімерний пакет з речовиною рослинного походження зі специфічним запахом марихуани вагою приблизно 180 грамів". "Меморіал" включив Оюба Тітієва до списку політв'язнів.