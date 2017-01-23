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Правозахисники Вашингтону подадуть на Д.Трампа позов через його бізнес

Київ • УНН

 • 6751 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні" заявили, що подадуть позов на президента США Дональда Трампа в федеральний суд, звинувачуючи його в порушенні Конституції США через отримання ним платежів від іноземних урядів, передає УНН з посиланням на CNN.

Юристи "Громадян за відповідальність та етику у Вашингтоні" у понеділок вранці подадуть в федеральний суд позов щодо того, що Дональд Трамп через свою бізнес імперію Trump Organization отримував гроші від іноземних урядів за розміщення в його готелях, що заборонено Конституцією США.

За словами його сина Еріка, що наразі є виконавчим віце-президентом Trump Organization, прибутки готелів від розміщення там гостей з іноземних урядів, будуть передаватися до державного бюджету.

При цьому адвокат Дональда Трампа Шері Діллон відкидає будь-які звинувачення у порушенні Д.Трампом Конституції США.

Як повідомляв УНН, група американських сенаторів, що складається як з представників Демократичної партії, так і республіканців, має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.

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