Правозащитники Вашингтона подадут на Д.Трампа иск за его бизнес

Юристы "Граждан за ответственность и этику в Вашингтоне" в понедельник утром подадут в федеральный суд иск о том, что Дональд Трамп через свою бизнес империю Trump Organization получал деньги от иностранных правительств за размещение в его отелях, что запрещено Конституцией США.

По словам его сына Эрика, который сейчас является исполнительным вице-президентом Trump Organization, прибыли отелей от размещения там гостей из иностранных правительств, будут передаваться в государственный бюджет.

При этом адвокат Дональда Трампа Шери Диллон отвергает любые обвинения в нарушении Д.Трампом Конституции США.

Как сообщал УНН, группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.