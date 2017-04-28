Правозахисники: у Криму кількість учнів з навчанням українською мовою зменшилась у 36 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Чисельність учнів у Криму, які навчаються українською мовою, зменшилось у 36 разів з 2013 року. Про це з посиланням на результати моніторингу з питань доступу до освіти рідною мовою у Криму повідомляє Кримська правозахисна група, передає УНН.
"З 2013 року у 36 разів зменшилася чисельність учнів, чиє навчання здійснюється українською мовою. Як-от, у 2013 році в Автономній Республіці Крим 13589 осіб отримували освіту українською мовою, тоді як у 2016 році число таких учнів зменшилося до 371. Відповідно чисельність класів з українською мовою навчання за два роки скоротилося у 31 раз", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зібрані дані були передані до Міжнародного суду ООН як частина доказової бази "Україна проти Росії" про порушення Росією Міжнародної конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації в Криму.
19 квітня Міжнародний суд ООН оприлюднив наказ (order) і попередні тимчасові заходи, серед яких міститься одностайно схвалена суддями вимога до Російської Федерації забезпечити доступність освіти українською мовою в Криму.