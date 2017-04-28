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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правозащитники: в Крыму число учащихся на украинском языке уменьшилось в 36 раз

Киев • УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Численность учащихся в Крыму, обучающихся на украинском языке, уменьшилось в 36 раз с 2013 года. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга по вопросам доступа к образованию на родном языке в Крыму сообщает Крымская правозащитная группа, передает УНН.

Правозащитники: в Крыму число учащихся на украинском языке уменьшилось в 36 раз

"С 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учащихся, чье обучение осуществляется на украинском языке. А именно, в 2013 году в Автономной Республике Крым 13589 человек получали образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учеников уменьшилось до 371. Соответственно численность классов с украинским языком обучения за два года сократилось в 31 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собранные данные были переданы в Международный суд ООН как часть доказательной базы "Украина против России" о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

19 апреля Международный суд ООН обнародовал приказ (order) и предыдущие временные меры, среди которых содержится единогласно одобрено судьями требование к Российской Федерации обеспечить доступность образования на украинском языке в Крыму.

 

Украинские Национальные Новости

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