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Правозахисники оскаржили в суді указ Д.Трампа про мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Позов в суботу, 28 січня, у Нью-Йорку подав впливовий Американський союз захисту громадянських свобод, а також інші правозахисні організації після того, як у нью-йоркському аеропорту ім. Джона Кеннеді були затримані два іракця, які прибули в США з дійсними візами. Пізніше один з них був відпущений.

Правозахисники вимагали, зокрема, звільнення обох затриманих іракців. Крім того, вони хочуть, щоб їх позов розглядався в якості колективного. Цим вони зможуть представляти інтереси інших туристів і мігрантів, постраждалих від указу Д.Трампа. Позов спрямований проти самого президента США, а також проти міністерства внутрішньої безпеки.

“У відношенні адміністрації Трампа вже підтвердилися деякі з найгірших наших підозр. Одним розчерком пера президент Трамп втілив у життя свої сповнені ненависті ксенофобські передвиборчі заяви”, — заявив генеральний секретар AI Саліл Шетті.

Як повідомляв УНН, Google відкликала до США співробітників, які подорожували, після наказу президента Дональда Трампа щодо обмеження в’їзду для громадян семи країн, де переважають мусульмани.

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