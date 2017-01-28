Правозащитники обжаловали в суде указ Трампа о мигрантах

Иск в субботу, 28 января, в Нью-Йорке подал влиятельный Американский союз защиты гражданских свобод, а также другие правозащитные организации после того, как в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди были задержаны два иракца, которые прибыли в США с действительными визами. Позже один из них был отпущен.

Правозащитники требовали, в частности, освобождения обоих задержанных иракцев. Кроме того, они хотят, чтобы их иск рассматривался в качестве коллективного. Этим они смогут представлять интересы других туристов и мигрантов, пострадавших от указа Д.Трампа. Иск направлен против самого президента США, а также против министерства внутренней безопасности.

"В отношении администрации Трампа уже подтвердились некоторые из худших наших подозрений. Одним росчерком пера президент Трамп воплотил в жизнь свои полные ненависти ксенофобские предвыборные заявления ", - заявил генеральный секретарь AI Салил Шетти.

Как сообщал УНН, Google отозвала в США сотрудников, которые путешествовали, после приказа президента Дональда Трампа по ограничению въезда для граждан семи стран, где преобладают мусульмане.