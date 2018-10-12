Правозахисник: у Володимирському централі в РФ відразу 20 арештантів порізали собі вени

"В установі ФКУ Т-2 УФСВП Росії по Володимирській області (так званий Володимирський централ) порізали вени близько 20 засуджених. Ця не просто акція протесту - жест відчаю. За наявною інформацією (яка уточнюється), всіх, хто завдав собі тілесні ушкодження, мають намір етапувати в ФКУ ВК-3 (м. Владимир, вул. П. Осипенко, буд. 49)", - написав правозахисник.

Як пояснив Пантелєєв, виправна колонія, у яку планували відправити ув'язнених, відома серед засуджених та їх родичів як "колонія-катівня". Згідно з численними заявами і скаргами, у цій установі засуджених б'ють, знущаються, вбивають, ґвалтують.

Як зазначив правозахисник, попередня інформація про мотиви групового самогубства перевіряється. Про нього повідомлено уповноваженого з прав людини у Володимирській області, а правозахисники готують відповідне звернення до ФСВП Росії.

Нагадаємо, Росія відмовилася обміняти своїх громадян на українських політв'язнів.