Правозащитник: во Владимирском централе в РФ сразу 20 арестантов вскрыли себе вены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В тюрьме "Владимирский централ" в России около 20 осужденных вскрыли себе вены, их намереваются этапировать в колонию №3 города Владимира, которую заключенные называют "пыточной". Об этом написал в Facebook руководитель петербургского отделения "Комитета за гражданские права" Борис Пантелеев, передает УНН.
"В учреждении ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области (т. н. Владимирский централ) вскрыли вены около 20 осужденных. Эта не просто акция протеста - жест отчаяния. По имеющейся информации (которая уточняется), всех, кто нанес себе телесные повреждения, намереваются этапировать в ФКУ ИК-3 (г. Владимир, ул. П. Осипенко, д.49)", - написал правозащитник.
Как пояснил Пантелеев, исправительная колония, в которую планировали отправить заключенных, известна среди осужденных и их родственников как "пыточная колония". Согласно многочисленным заявлениям и жалобам, в этом учреждении осужденных избивают, издеваются, убивают, насилуют.
Как отметил правозащитник, предварительная информация о мотивах группового самоубийства проверяется. О ней уведомлен уполномоченный по правам человека во Владимирской области, а правозащитники готовят соответствующее обращение в ФСИН России.
Напомним, Россия отказалась обменять своих граждан на украинских политзаключенных.