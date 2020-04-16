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Православні християни сьогодні відзначають Чистий четвер

Православні християни сьогодні відзначають Чистий четвер

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Страсному тижні, тижні перед Великоднем, для християн східного обряду настає Великий (Чистий) четвер. Цього року він припадає на 16 квітня, повідомляє УНН.

Під час богослужінь цього дня згадують одну з найважливіших євангельських подій – Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності.

Як мовиться у Євангеліє, на Таємній Вечері Ісусом Христом був встановлений обряд євхаристії — Святого Причастя.

Цей обряд визнається всіма християнами — православними, католиками, лютеранами — віряни куштують вино і хліб, маючи на увазі під ними Тіло і Кров Ісуса Христа.

З Великого четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.

Зазначимо, що з Великого четверга починаються приготування до Великодня. 

У цей день заведено прибирати у будинку, пекти паски, фарбувати яйця. Також у Чистий четвер заведено встати до сходу сонця і скупатися — символічно очиститися від гріхів.

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