Православні християни сьогодні відзначають Чистий четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Страсному тижні, тижні перед Великоднем, для християн східного обряду настає Великий (Чистий) четвер. Цього року він припадає на 16 квітня, повідомляє УНН.
Під час богослужінь цього дня згадують одну з найважливіших євангельських подій – Таємну вечерю, на якій Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові і смиренності.
Як мовиться у Євангеліє, на Таємній Вечері Ісусом Христом був встановлений обряд євхаристії — Святого Причастя.
Цей обряд визнається всіма християнами — православними, католиками, лютеранами — віряни куштують вино і хліб, маючи на увазі під ними Тіло і Кров Ісуса Христа.
З Великого четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.
Зазначимо, що з Великого четверга починаються приготування до Великодня.
У цей день заведено прибирати у будинку, пекти паски, фарбувати яйця. Також у Чистий четвер заведено встати до сходу сонця і скупатися — символічно очиститися від гріхів.