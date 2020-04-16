Православные христиане сегодня отмечают Чистый четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Страстной неделе, неделе перед Пасхой для христиан восточного обряда наступает Великий (Чистый) Четверг. В этом году он приходится на 16 апреля, сообщает УНН.
Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий - Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.
Как говорится в Евангелие, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии - Святого Причастия.
Этот обряд признается всеми христианами - православными, католиками, лютеранами - верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.
С Великого четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.
Отметим, что с Великого четверга начинаются приготовления к Пасхе.
В этот день принято убирать в доме, печь куличи, красить яйца. Также в Чистый четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться - символически очиститься от грехов.