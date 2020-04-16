Православные христиане сегодня отмечают Чистый четверг

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31379 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56187 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57646 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80823 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74513 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101147 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105359 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130552 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107407 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106050 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

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Православные христиане сегодня отмечают Чистый четверг

Православные христиане сегодня отмечают Чистый четверг

Киев  •  УНН

 • 52176 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Страстной неделе, неделе перед Пасхой для христиан восточного обряда наступает Великий (Чистый) Четверг. В этом году он приходится на 16 апреля, сообщает УНН.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий - Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

Как говорится в Евангелие, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии - Святого Причастия.

Этот обряд признается всеми христианами - православными, католиками, лютеранами - верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

С Великого четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

Отметим, что с Великого четверга начинаются приготовления к Пасхе.

В этот день принято убирать в доме, печь куличи, красить яйца. Также в Чистый четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться - символически очиститься от грехов.

Украинские Национальные Новости

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