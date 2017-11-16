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Правоохоронців перевірятимуть на законність дій щодо бізнесу

Правоохоронців перевірятимуть на законність дій щодо бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Ухвалений Верховною Радою в цілому проект закону, який має зупинити "маски-шоу" на українських підприємствах, передбачає перевірку законності дій правоохоронців щодо представників бізнесу. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

Як зазначається, документ вводить низку новацій, які унеможливлять незаконні репресивні дії з боку представників правоохоронних органів.

Зокрема, як роз'яснили у Мін'юсті, вводиться обов’язкова відео- та аудіофіксація судового засідання, на якому ухвалюється рішення про проведення обшуку, а також весь процес обшуку. Без наявності таких записів отримані докази визнаються недопустимими.

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Також у відомстві додали, що адвокати підприємства отримують право залучатися до обшуку на будь-якій його стадії. Докази, отримані під час обшуку, на який не було допущено захисника, так само мають бути визнані недійсними.

Закон забороняє вилучення оригіналів фінансово-господарської документації, комп’ютерної техніки, серверів та мобільних телефонів суб’єктів підприємницької діяльності. Також він передбачає заборону повторного порушення закритих кримінальних проваджень тазабезпечує розумні строки провадження кримінальної справи.

"Особи, права яких обмежуються, отримують право оскаржувати бездіяльність слідчого та вносити клопотання про застосування розумних строків провадження. Разом з тим представники бізнесу отримають право на підтвердження реєстрації кримінальної справи", - пояснив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, ще однією важливою ініціативою є запуск механізм аудиту діяльності правоохоронних органів у напрямку розслідування економічних злочинів.

"Буде створена незалежна комісія, до складу якої увійдуть правозахисники, представники бізнес-асоціацій та органів державної влади. Вона розглядатиме завершені справи і даватиме оцінку законності діям правоохоронців щодо представників бізнесу", - зазначив П.Петренко.

Нагадаємо, Верховна Рада знизила планку розкриття інформації про власників компаній з 10% до 5%.

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