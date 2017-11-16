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Правоохранителей будут проверять на законность действий в отношении бизнеса

Правоохранителей будут проверять на законность действий в отношении бизнеса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Принятый Верховной Радой в целом проект закона, который должен остановить "маски-шоу" на украинских предприятиях, предусматривает проверку законности действий правоохранителей в отношении представителей бизнеса. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как отмечается, документ вводит ряд новаций, которые сделают невозможным незаконные репрессивные действия со стороны представителей правоохранительных органов.

В частности, как разъяснили в Минюсте, вводится обязательная видео- и аудиофиксация судебного заседания, на котором принимается решение о проведении обыска, а также весь процесс обыска. Без наличия таких записей полученные доказательства признаются недопустимыми.

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Также в ведомстве добавили, что адвокаты предприятия получают право привлекаться к обыску на любой его стадии. Доказательства, полученные во время обыска, на который не было допущено защитника, так же должны быть признаны недействительными.

Закон запрещает изъятие оригиналов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов и мобильных телефонов субъектов предпринимательской деятельности. Также он предполагает запрет повторного нарушения закрытых уголовных производств и обеспечивает разумные сроки производства уголовного дела.

"Лица, права которых ограничиваются, получают право обжаловать бездействие следователя и вносить ходатайство о применении разумных сроков производства. Вместе с тем представители бизнеса получат право на подтверждение регистрации уголовного дела", - пояснил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, еще одной важной инициативой является запуск механизм аудита деятельности правоохранительных органов в направлении расследования экономических преступлений.

"Будет создана независимая комиссия, в состав которой войдут правозащитники, представители бизнес-ассоциаций и органов государственной власти. Она будет рассматривать завершенные дела и давать оценку законности действий правоохранителей в отношении представителей бизнеса", - отметил П.Петренко.

Напомним, Верховная Рада снизила планку раскрытия информации о владельцах компаний с 10% до 5%.

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