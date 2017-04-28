Правоохоронців на Харківщині переведуть на посилений режим роботи з 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На травневі свята всі служби, відповідальні за безпеку Харківської області, працюватимуть у посиленому режимі. Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Олександр Скакун, передає УНН з посиланням на прес-службу облдержадміністрації.
За словами О.Скакуна, на травневі свята в Харкові та області заплановано проведення низки масових закладів.
Зокрема, 8 травня плануються заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення на Меморіалі слави у місті Харків, 9 травня - урочистості з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на Меморіалі "Висота маршала Конєва".
"З метою запобігання деструктивним діям та недопущення дестабілізації в регіоні розроблено план відповідних заходів безпеки. Всі відповідальні структури та підрозділи з 30 квітня переходять на посилений варіант несення служби", - повідомив заступник голови ХОДА.
Як зазначається, в області буде посилено охорону об’єктів масового перебування людей, транспорту. Нацполіція залучить до патрулювання додаткові сили - особовий склад та курсантів університетів повітряних сил, внутрішніх справ та Національної гвардії.
Також буде посилено заходи безпеки на кордоні з Російською Федерацією, додали в ОДА.
Нагадаємо, в СБУ заявили, що Росія готує провокації на сході і півдні України на початку травня.