Правоохранителей в Харковской области переведут на усиленный режим работы с 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На майские праздники все службы, ответственные за безопасность Харьковской области, будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Александр Скакун, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.
По словам А.Скакуна, на майские праздники в Харькове и области запланировано проведение ряда массовых мероприятий.
В частности, 8 мая планируются мероприятия по случаю Дня памяти и примирения на Мемориале славы в городе Харьков, 9 мая - торжества по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на Мемориале "Высота маршала Конева".
"С целью предотвращения деструктивных действий и недопущения дестабилизации в регионе разработан план соответствующих мер безопасности. Все ответственные структуры и подразделения с 30 апреля переходят на усиленный вариант несения службы", - сообщил заместитель председателя ХОГА.
Как отмечается, в области будет усилена охрана объектов массового пребывания людей, транспорта. Нацполиция привлечет к патрулированию дополнительные силы - личный состав и курсантов университетов воздушных сил, внутренних дел и Национальной гвардии.
Также будут усилены меры безопасности на границе с Российской Федерацией, добавили в ОГА.
Напомним, в СБУ заявили, что Россия готовит провокации на востоке и юге Украины в начале мая.