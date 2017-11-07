Правоохоронці знайшли автомат, з якого ймовірно розстріляли Окуєву, з залишками ДНК - Геращенко

"У справі про вбивство Аміни Окуєвої минулого тижня в полі було знайдено автомат, з якого розстріляли автомобіль. На ньому було залишки ДНК тієї людини, яка ним користувалася – убивці. Ці залишки ДНК надані експертам-криміналістам поліції. Вони ідентифікують дані ДНК і в момент, коли в нас буде підозрюваний, ми зможемо порівняти їх", - сказав він.

За словами І.Геращенка, у групі щодо вбивства А.Окуєвої могло бути близько чотирьох осіб.

"Дуже серйозно готувалися до цього злочину. Їхньою ціллю був, звичайно, і Адам (Осмаєв - ред.). Йому просто пощастило, що залишився живий", - уточнив нардеп.

Він вважає, що у поліції буде достатньо сил і засобів для розкриття цього злочину.

Нагадаємо, у поліції УНН раніше повідомили, що ДНК-матеріал, зібраний з імовірного місця перебування кілера А.Окуєвої, направлено на експертизу.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.