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Правоохоронці знайшли автомат, з якого ймовірно розстріляли Окуєву, з залишками ДНК - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці знайшли минулого тижня автомат, з якого, ймовірно, було розстріляно автомобіль добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, із залишками ДНК. Про це сказав народний депутат України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий", передає УНН.

"У справі про вбивство Аміни Окуєвої минулого тижня в полі було знайдено автомат, з якого розстріляли автомобіль. На ньому було залишки ДНК тієї людини, яка ним користувалася – убивці. Ці залишки ДНК надані експертам-криміналістам поліції. Вони ідентифікують дані ДНК і в момент, коли в нас буде підозрюваний, ми зможемо порівняти їх", - сказав він.

За словами І.Геращенка, у групі щодо вбивства А.Окуєвої могло бути близько чотирьох осіб.

"Дуже серйозно готувалися до цього злочину. Їхньою ціллю був, звичайно, і Адам (Осмаєв - ред.). Йому просто пощастило, що залишився живий", - уточнив нардеп.

Він вважає, що у поліції буде достатньо сил і засобів для розкриття цього злочину.

Нагадаємо, у поліції УНН раніше повідомили, що ДНК-матеріал, зібраний з імовірного місця перебування кілера А.Окуєвої, направлено на експертизу.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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