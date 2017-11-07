Правоохранители нашли автомат, из которого вероятно расстреляли Окуеву, с остатками ДНК - Геращенко

"По делу об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем было остатки ДНК того человека, который им пользовался - убийцы. Эти остатки ДНК предоставлены экспертам-криминалистам полиции. Они идентифицируют данные ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их", - сказал он.

По словам А.Геращенко, в группе по убийству А.Окуевой могло быть около четырех человек.

"Очень серьезно готовились к этому преступлению. Их целью был, конечно, и Адам (Осмаев - ред.). Ему просто повезло, что остался жив", - уточнил нардеп.

Он считает, что в полиции будет достаточно сил и средств для раскрытия этого преступления.

Напомним, в полиции УНН ранее сообщили, что ДНК-материал, собранный с вероятного местонахождения киллера А.Окуевой, направлены на экспертизу.

Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.