Правоохранители нашли автомат, из которого вероятно расстреляли Окуеву, с остатками ДНК - Геращенко

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53256 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121137 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104660 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107353 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106132 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98006 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104723 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102357 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144333 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правоохранители нашли автомат, из которого вероятно расстреляли Окуеву, с остатками ДНК - Геращенко

Правоохранители нашли автомат, из которого вероятно расстреляли Окуеву, с остатками ДНК - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 13749 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители нашли на прошлой неделе автомат, из которого предположительно был расстрелян автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, с остатками ДНК. Об этом сказал народный депутат Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой", передает УНН.

"По делу об убийстве Амины Окуевой на прошлой неделе в поле был найден автомат, из которого расстреляли автомобиль. На нем было остатки ДНК того человека, который им пользовался - убийцы. Эти остатки ДНК предоставлены экспертам-криминалистам полиции. Они идентифицируют данные ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их", - сказал он.

По словам А.Геращенко, в группе по убийству А.Окуевой могло быть около четырех человек.

"Очень серьезно готовились к этому преступлению. Их целью был, конечно, и Адам (Осмаев - ред.). Ему просто повезло, что остался жив", - уточнил нардеп.

Он считает, что в полиции будет достаточно сил и средств для раскрытия этого преступления.

Напомним, в полиции УНН ранее сообщили, что ДНК-материал, собранный с вероятного местонахождения киллера А.Окуевой, направлены на экспертизу.

Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.

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