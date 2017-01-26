Правоохоронці затримали злочинців, що вимагали гроші з підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Правоохоронці затримали зловмисників, які вимагали гроші з мешканців та підприємців Василівського району Запоріжжя. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Вчора, 25 січня, було затримано двох зловмисників, які вимагали грошові кошти з мешканців та підприємців Василівського району.
Так, напередодні до правоохоронців звернувся підприємець з заявою про те, що дві особи вимагають у нього гроші в сумі 3000 доларів США.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення одразу були внесені до ЄРДР за ч.2 ст.189 КК України та розпочато досудове розслідування. Злочинцям оголосили підозру.
Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.