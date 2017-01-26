Правоохранители задержали преступников, которые требовали деньги с предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Правоохранители задержали злоумышленников, которые требовали деньги с жителей и предпринимателей Васильевского района Запорожья. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Вчера, 25 января, были задержаны двое злоумышленников, которые требовали денежные средства с жителей и предпринимателей Васильевского района.
Так, накануне в полицию обратился предприниматель с заявлением о том, что два человека требуют у него деньги в сумме 3 тысячи долларов США.
Сведения об указанном уголовном правонарушении сразу были внесены в ЕРДР по ч.2 ст.189 УК Украины и начато досудебное расследование. Преступникам объявили подозрение.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.