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Правоохоронці затримали Саакашвілі - джерело

Правоохоронці затримали Саакашвілі - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правоохоронці щойно затримали екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.

За інформацією джерела, Саакашвілі вже затримали.

До Саакашвілі сьогодні зранку прийшли з обшуками, ГПУ за підтримки СБУ проводить слідчі дії. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обшуки у Саакашвілі: у ГПУ підтвердили проведення слідчих дій за підтримки СБУ

Біля будівлі в центрі Києва перебуває багато спецпризначенців. 

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснює спецпідрозділ СБУ "Альфа".

Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.

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