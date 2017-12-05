Правоохоронці затримали Саакашвілі - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правоохоронці щойно затримали екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомило УНН поінформоване джерело.
За інформацією джерела, Саакашвілі вже затримали.
До Саакашвілі сьогодні зранку прийшли з обшуками, ГПУ за підтримки СБУ проводить слідчі дії. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу Служби безпеки "Альфа".
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Біля будівлі в центрі Києва перебуває багато спецпризначенців.
Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, у Саакашвілі відбувається обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.
Також співрозмовник УНН повідомив, що обшук у Саакашвілі за дорученням ГПУ здійснює спецпідрозділ СБУ "Альфа".
Раніше соратник Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив, що зранку 5 грудня у домі Саакашвілі виламують двері.