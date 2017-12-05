Правоохранители задержали Саакашвили - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Правоохранители только что задержали экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщил УНН информированный источник.
По информации источника, Саакашвили уже задержали.
К Саакашвили сегодня утром пришли с обысками, ГПУ при поддержке СБУ проводит следственные действия. Обыск проводят с привлечением спецподразделения Службы безопасности "Альфа".
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У здания в центре Киева находится много спецназовцев.
Напомним, по информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.
Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа".
Ранее соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что утром 5 декабря в доме Саакашвили выламывают двери.