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Правоохоронці затримали підозрюваного у педофілії мешканця Маріуполя

Правоохоронці затримали підозрюваного у педофілії мешканця Маріуполя

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у педофілії мешканця м.Маріуполя. Про це кореспонденту УНН повiдомили у прес-службі прокуратури Донецької обл.

“За клопотанням Маріупольської місцевої прокуратури № 2 заарештовано чоловіка, який скривдив малолітню дівчинку 19 квітня поточного року у Лівобережному районі м.Маріуполь”, — повідомили у прокуратурі.

Орджонікідзевський районній суд м.Маріуполя підтримав клопотання прокуратури та обрав правопорушнику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За інформацією правоохоронців місцевий мешканець 1971 р.н. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.153 КК України (задоволення статевої пристрасті неприроднім способом).

“19 квітня він вчинив протиправні дії щодо малолітньої дівчинки 2006 р.н. Через деякий час після скоєного злочину чоловіка затримали працівники поліції. Досудове розслідування, яке проводять органи поліції під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури № 2 триває. Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО. Максимальне покарання по вказаній статті — до 15 років позбавлення волі”, -додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 22 березня педофіл з Полтавщини розбестив 12 дітей через Інтернет.

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