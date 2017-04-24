Правоохранители задержали подозреваемого в педофилии жителя Мариуполя

“По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 2 арестован мужчина, который обидел малолетнюю девочку 19 апреля текущего года в Левобережном районе г.Мариуполь”, — сообщили в прокуратуре.

Орджоникидзевский районный суд г.Мариуполя поддержал ходатайство прокуратуры и избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По информации правоохранителей местный житель 1971 г.р. обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом).

“19 апреля он совершил противоправные действия в отношении малолетней девочки 2006 г.р. Через некоторое время после совершенного преступления мужчину задержали сотрудники полиции. Досудебное расследование, которое проводят органы полиции под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры № 2 продолжается. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Максимальное наказание по указанной статье — до 15 лет лишения свободы ”, -добавила в прокуратуре.

Напомним, 22 марта педофил из Полтавщины развратил 12 детей через Интернет .