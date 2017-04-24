Правоохранители задержали подозреваемого в педофилии жителя Мариуполя

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30246 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96441 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149621 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113814 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114833 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111524 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103548 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103383 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Правоохранители задержали подозреваемого в педофилии жителя Мариуполя

Правоохранители задержали подозреваемого в педофилии жителя Мариуполя

Киев  •  УНН

 • 8342 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Правоохранители задержали подозреваемого в педофилии жителя г.Мариуполя. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

“По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры № 2 арестован мужчина, который обидел малолетнюю девочку 19 апреля текущего года в Левобережном районе г.Мариуполь”, — сообщили в прокуратуре.

Орджоникидзевский районный суд г.Мариуполя поддержал ходатайство прокуратуры и избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

По информации правоохранителей местный житель 1971 г.р. обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.153 УК Украины (удовлетворение половой страсти неестественным способом).

“19 апреля он совершил противоправные действия в отношении малолетней девочки 2006 г.р. Через некоторое время после совершенного преступления мужчину задержали сотрудники полиции. Досудебное расследование, которое проводят органы полиции под процессуальным руководством Мариупольского местной прокуратуры № 2 продолжается. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Максимальное наказание по указанной статье — до 15 лет лишения свободы ”, -добавила в прокуратуре.

Напомним, 22 марта педофил из Полтавщины развратил 12 детей через Интернет .

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