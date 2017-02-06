Правоохоронці затримали організатора викрадення підриємця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора, 5 лютого, в аеропорту "Бориспіль" затримали організатора викрадення місцевого підприємця. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
У квітні 2016 року у м. Суми був викрадений місцевий підприємець. Відразу після викрадення його бізнес-партнеру висунута вимога про передачу 50 000 доларів США за повернення потерпілого.
Правоохоронці встановили організатора викрадення, якого 5 лютого затримали в порядку ст.208 КПК України в аеропорті “Бориспіль” при спробі вильоту в одну з азіатських країн. Ним є колишній бізнес-партнер як викраденого, так і потерпілого від вимагання, який на даний час мешкає в м. Києві.
Затриманому повідомлено про підозру в організації викрадення людини та у вимаганні. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.146 та ч.4 ст.189 КК України.
Наразі готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, наявні факти, які дають підстави підозрювати затриманого у причетності до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів як на території Сумщини, так і за її межами. Відповідна інформація перевіряється у ході досудового розслідування.