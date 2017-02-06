Правоохранители задержали организатора похищения предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера, 5 февраля, в аэропорту "Борисполь" задержали организатора похищения местного предпринимателя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
В апреле 2016 года в г. Суммы был похищен местный предприниматель. Сразу после похищения его бизнес-партнеру выдвинуто требование о передаче 50 000 долларов США за возвращение пострадавшего.
Правоохранители установили организатора похищения, которого 5 февраля задержали в порядке ст.208 УПК Украины в аэропорту "Борисполь" при попытке вылета в одну из азиатских стран. Им является бывший бизнес-партнер как похищенного, так и потерпевшего от вымогательства, который в настоящее время проживает в г. Киеве.
Задержанному сообщено о подозрении в организации похищения человека и в вымогательстве. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.146 и ч.4 ст.189 УК Украины.
Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, имеются факты, которые дают основания подозревать задержанного в причастности к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений как на территории Сумской области, так и за ее пределами. Соответствующая информация проверяется в ходе досудебного расследования.