Правоохоронці затримали наркоторговця на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Вінниччині затримали чоловіка за торгівлю наркотиками. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
До поліції надійшла оперативна інформація, що місцевий житель у власному будинку зберігає та продає наркотичні засоби. Під час обшуку у підозрюваного оперативники вилучили у мішках, пакетах та коробках сухі рослини конопель, марихуану, білу порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, та обладнання для його виготовлення. На деяких пакетах та коробках з марихуаною була зазначена її якість. Усього у чоловіка вилучено близько 60 кг наркотичних речовин.
Правопорушник виправдовується, що наркотики зберігав для власного вживання.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) КК України.
За таке правопорушення чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.