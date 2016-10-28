Правоохоронці затримали "на гарячому" крадія автівки У Павлограді
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Павлограді працівники поліції зупинили автомобіль “ВАЗ-2101” у водія якого, були відсутні документи на транспортний засіб, повідомили у відділі управління превентивної діяльності ГУ НП в Дніпропетровській області, пише УНН-Центр.
Під час перевірки юнак зізнався правоохоронцям, що авто він викрав напередодні в місті.
На місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка задокументувала цей факт. Водія та автомобіль доставлено до Павлоградського відділення поліції для подальшого розгляду справи.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із визначеною правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).