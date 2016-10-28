Правоохранители задержали "на горячем" вора автомобиля в Павлограде

Во время проверки юноша признался правоохранителям, что авто он похитил накануне в городе.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая запечатлела этот факт. Водитель и автомобиль доставлены в Павлоградское отделения полиции для дальнейшего рассмотрения дела.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).