Правоохранители задержали "на горячем" вора автомобиля в Павлограде
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 28 октября. УНН. В Павлограде сотрудники полиции остановили автомобиль "ВАЗ-2101" у водителя которого, отсутствовали документы на транспортное средство, сообщили в отделе управления превентивной деятельности ГУ ЧП в Днепропетровской области, пишет УНН-Центр.
Во время проверки юноша признался правоохранителям, что авто он похитил накануне в городе.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая запечатлела этот факт. Водитель и автомобиль доставлены в Павлоградское отделения полиции для дальнейшего рассмотрения дела.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с определенной правовой квалификацией по ч.1 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).