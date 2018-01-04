Правоохоронці затримали киянина з інвалідністю за збут канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Правоохоронці виявили та затримали 50-річного киянина за зберігання та збут великої партії канабісу, який є наркотичним засобом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.
За інформацією прес-служби, зловмиснику вручено повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, ч. 2 ст. ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, чи збут наркотичний засобів, психотропних речових або їх аналогів).
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Як з’ясувалося, розповіли у столичній прокуратурі, попри наявну у чоловіка інвалідність, затриманий налагодив за місцем свого проживання постійний збут наркотичних речовин.
Зокрема, за їхніми даними, нелегальний товар чоловік реалізовував клієнтам через спеціальний отвір біля вхідних дверей. У ході обшуку приміщення наркоторговця виявлено та вилучено близько 2 кг фасованої рослиноподібної речовини та близько 60 тис. грн., здобутих внаслідок злочинної діяльності.
На даний час вилучені речовини направлені до Київського НДЕКЦ МВС України для проведення хімічної експертизи.
Як повідомляв УНН, у жителя Одещини вилучили 70 кг канабісу.