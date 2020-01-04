Правоохоронці Запоріжжя вийшли на слід зухвалого телефонного шахрая
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Правоохоронці Олександрівського відділення Дніпровського відділу ГУНП у Запорізькій області отримали фото особи, ймовірно причетної до телефонного шахрайства. Про це УНН повідомляє із посиланням на розповсюджене поліцейськими орієнтування, яке має у власному розпоряджені.
"Олександрівським ВП ГУНП в Запорізькій області розшукується чоловік, причасний до вчинення шахрайств за допомогою телефону, в ході яких осіб ошукують, представившись співробітниками банку", - йдеться в орієнтуванні.
Правоохоронці закликають всіх, хто знає чоловіка на фото, звернутись до поліції.
Як повідомила УНН одна з ошуканих, на сьогодні особу даного чоловіка не встановлено. Вона розповіла, що подія сталась ще в січні минулого року. Чоловік представився співробітником Нацбанку. Він повідомив, що хтось намагався зняти гроші з рахунків потерпілої, та запропонував пройти "ідентифікацію". В результаті жінці була завдана шкода близько 27 тисяч гривень.
У поліції області УНН підтвердили інформацію про те, що провадження у зазначеній справі відкрите, триває досудове розслідування.
Крім того, зазначили правоохоронці, в Олександрівському відділенні був зареєстрований ще один подібний випадок шахрайства.
Нагадаємо, на Полтавщині шахраї ошукали людей через інтернет на понад мільйон гривен.