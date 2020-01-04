Правоохранители Запорожья вышли на след дерзкого телефонного мошенника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Правоохранители Александровского отделения Днепровского отдела ГУНП в Запорожской области получили фото лица, вероятно причастного к телефонному мошенничеству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распространенное полицейскими ориентирования, которое имеет в своем распоряжении.
"Александровским ОП ГУНП в Запорожской области разыскивается человек, причастный к совершению мошенничества по телефону, в ходе которых людей обманывают, представившись сотрудниками банка", - говорится в ориентировке.
Правоохранители призывают всех, кто знает человека по фото, обратиться в полицию.
Как сообщила УНН одна из обманутых, сегодня лицо данного мужчины не установлено. Она рассказала, что событие произошло еще в январе прошлого года. Мужчина представился сотрудником Нацбанка. Он сообщил, что кто-то пытался снять деньги со счетов потерпевшей, и предложил пройти "идентификацию". В результате женщине был нанесен ущерб около 27 тысяч гривен.
В полиции области УНН подтвердили информацию о том, что производство по данному делу открыто, продолжается досудебное расследование.
Кроме того, отметили правоохранители, в Александровском отделении был зарегистрирован еще один подобный случай мошенничества.
Напомним, в Полтавской области мошенники обманули людей через интернет более чем на миллион гривен.