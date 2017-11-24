Правоохоронці забезпечили охорону судді, яку побили у Полтаві

Також в прокуратурі повідомили, що в ході розслідування призначено ряд експертиз.

“У кримінальному провадженні призначені судово-медична, імунологічна, генетична та інші експертизи. Слідством розглядаються різні версії мотивів вчинення злочину: професійна, громадська діяльність тощо. Наразі правоохоронні органи забезпечили судді охорону”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 22 листопада у Полтаві невідомі напали на місцевого суддю Ларису Гольник. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.