Правоохранители обеспечили охрану судье, которую избили в Полтаве

Также в прокуратуре сообщили, что в ходе расследования назначен ряд экспертиз.

“В уголовном производстве назначены судебно-медицинская, иммунологическая, генетическая и другие экспертизы. Следствием рассматриваются различные версии мотивов совершения преступления: профессиональная, общественная деятельность и тому подобное. Сейчас правоохранительные органы обеспечили судье охрану”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 ноября в Полтаве неизвестные напали на местного судью Ларису Гольник. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.