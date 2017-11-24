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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72910 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60311 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68083 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76160 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116304 просмотра

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10 марта, 15:15 • 142798 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107359 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108784 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Правоохранители обеспечили охрану судье, которую избили в Полтаве

Правоохранители обеспечили охрану судье, которую избили в Полтаве

Киев  •  УНН

 • 12284 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Правоохранительные ограни обеспечили охрану судье Ларисе Гольник, которую неизвестные избили в Полтаве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области, передает УНН.

Также в прокуратуре сообщили, что в ходе расследования назначен ряд экспертиз.

“В уголовном производстве назначены судебно-медицинская, иммунологическая, генетическая и другие экспертизы. Следствием рассматриваются различные версии мотивов совершения преступления: профессиональная, общественная деятельность и тому подобное. Сейчас правоохранительные органы обеспечили судье охрану”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 ноября в Полтаве неизвестные напали на местного судью Ларису Гольник. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

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