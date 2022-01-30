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Правоохоронці заарештували футболіста “Манчестер Юнайтед” за підозрою в згвалтуванні і побитті

Правоохоронці заарештували футболіста “Манчестер Юнайтед” за підозрою в згвалтуванні і побитті

Київ • УНН

 • 22363 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліцейські заарештували футболіста “Манчестер Юнайтед” і збірної Англії Мейсона Грінвуда за підозрою в згвалтуванні і побитті своєї дівчини Харрієт Робсон. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

Деталі

Форвард найближчим часом буде знаходиться під вартою.

“Було розпочато розслідування, і після розслідування ми можемо підтвердити, що чоловік у віці 20 років був заарештований за підозрою в згвалтуванні і нападі. Він залишається під вартою для допиту. Слідство триває”, — йдеться в дописі.

Доповнення

Раніше 20-річна модель виклала в соціальну мережу Instagram наслідки нападу спортсмена та розмістила аудіозапис, на якому чутно, як Грінвуд примушує її до сексу.

У “Манчестер Юнайтед” відреагували на ситуацію і опублікували заяву.

“Нам відомо про циркулюючі в соціальних мережах зображення і твердження. Ми не будемо робити жодних коментарів, поки факти не будуть встановлені. „Манчестер Юнайтед“ засуджує будь-якого виду насильство”, — йдеться в заяві.

Кар’єра Мейсона Грінвуда в “Манчестер Юнайтед”:

— Грінвуд виступає за основну команду “Манчестер Юнайтед” з 2018 року;

— у складі “Манчестер Юнайтед 20-річний Грінвуд зіграв вже 129 матчів, в яких забив 35 голів і віддав 12 результативних передач;

— у складі манкуніанців форвард — фіналіст Ліги Європи УЄФА сезону-2020/2021;

— з 2020 року Грінвуд викликається в національну збірну Англії;

— є одним з найперспективніших і талановитих футболістів Англії;

— портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 50 мільйонів євро.

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