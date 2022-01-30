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15 марта, 19:03 • 104873 просмотра

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15 марта, 13:44 • 139260 просмотра

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Правоохранители арестовали футболиста “Манчестер Юнайтед” по подозрению в изнасиловании и избиении

Правоохранители арестовали футболиста “Манчестер Юнайтед” по подозрению в изнасиловании и избиении

Киев • УНН

 • 22361 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Полицейские арестовали футболиста “Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Мейсона Гринвуда по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки Харриет Робсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Детали

Форвард в ближайшее время будет находится под стражей.

“Было начато расследование, и после расследования мы можем подтвердить, что мужчина в возрасте 20 лет был арестован по подозрению в изнасиловании и нападении. Он остается под стражей для допроса. Следствие продолжается”, — говорится в заметке.

Дополнение

Ранее 20-летняя модель выложила в социальную сеть Instagram последствия нападения спортсмена и разместила аудиозапись, на которой слышно, как Гринвуд принуждает ее к сексу.

В “Манчестер Юнайтед” отреагировали на ситуацию и опубликовали заявление.

“Нам известно о циркулирующем в социальных сетях изображение и утверждение. Мы не будем делать никаких комментариев, пока факты не будут установлены. “Манчестер Юнайтед” осуждает любого вида насилие“,- говорится в заявлении.

Карьера Мейсона Гринвуда в “Манчестер Юнайтед”:

— Гринвуд выступает за основную команду “Манчестер Юнайтед” с 2018 года;

— в составе "Манчестер Юнайтед 20-летний Гринвуд сыграл уже 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 результативных передач;

— в составе манкунианцев форвард — финалист Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021;

— с 2020 года Гринвуд вызывается в национальную сборную Англии;

— является одним из самых перспективных и талантливых футболистов Англии;

— портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

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