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Правоохоронці вживають заходів для запобігання провокацій 8-9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Правоохоронці запевнили, що вживаються всі необхідні заходи, щоб запобігти провокаціям та спробам розхитати ситуацію в країні під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Правоохоронці вживають заходів для запобігання провокацій 8-9 травня

Сьогодні, 3 травня, під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Учасники засідання обговорили ідейне та змістовне наповнення заходів з відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Символами цьогорічних заходів будуть вже усталені символ “Мак пам’яті” та гасло “Пам’ятаємо. Перемагаємо”.

Окрім вже традиційних урочистих заходів за участю перших осіб держави, 8 травня планується відкриття фотодокументальної виставки, присвяченої внеску українського народу в боротьбу з нацизмом “УПА: відповідь нескореного народу”, а 9 травня за участю представників релігійних громад Києва відбудеться поминальне богослужіння “Героям слава! Пам’ять живе” та молебень за мир в Україні.

Присутні на засіданні представники Нацполіції та СБУ запевнили, що вживаються всі необхідні заходи, щоб запобігти провокаціям та спробам розхитати ситуацію в країні.

Як повідомлялося раніше, на засіданні Уряду під головуванням Володимира Гройсмана було прийнято рішення про підвищення розмірів виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2017 році в середньому на 26%.

П.Розенко доручив Міністерству соціальної політики України забезпечити вчасну і в повному обсязі виплату підвищеної разової допомоги до 5 травня учасникам війни та членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань.

Як повідомляв УНН, керівництво “ЛДНР” здійснює примусове залучення населення до святкових заходів 9 травня.

 

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