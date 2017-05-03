Правоохранители принимают меры для предотвращения провокаций 8-9 мая

Сегодня, 3 мая, под председательством Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и празднованию Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Участники заседания обсудили идейное и содержательное наполнение мероприятий ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символами нынешних мероприятий будут уже устоявшиеся символ "Мак памяти" и лозунг "Помним. Побеждаем ".

Кроме уже традиционных торжественных мероприятий с участием первых лиц государства, 8 мая планируется открытие фотодокументальной выставки, посвященной вклада украинского народа в борьбе с нацизмом "УПА: ответ непокорного народа", а 9 мая с участием представителей религиозных общин Киева состоится поминальное богослужение "Героям слава! Память живет" и молебен за мир в Украине.

Присутствующие на заседании представители Нацполиции и СБУ заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить провокации и попытки расшатать ситуацию в стране.

Как сообщалось ранее, на заседании Правительства под председательством Владимира Гройсмана было принято решение о повышении размеров выплаты ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая в 2017 году в среднем на 26%.

Розенко поручил Министерству социальной политики Украины обеспечить своевременную и в полном объеме выплату повышенной разовой помощи до 5 мая участникам войны и членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований.

Как сообщал УНН, руководство "ЛДНР" осуществляет принудительное привлечение населения к праздничным мероприятиям 9 мая.