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Правоохоронці встановлюють особу п’ятого учасника побиття Найєма

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Правоохоронні органи встановлюють особу п’ятого учасника інциденту з побиттям народного депутата України Мустафи Найєма, а також перевіряють його можливу причетність до побиття парламентаря. Про це повідомила у коментарі УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Правоохоронці встановлюють особу п’ятого учасника побиття Найєма

“Сьогодні було оприлюднене відео, де видно, що їх (нападників на депутата — ред.) п’ятеро. Особу п’ятого наразі не встановлено. Тривають слідчі заходи для встановлення його особи”, — сказала прес-секретар.

За словами Н.Максимець, правоохоронці встановили власника автівки, на якій він приїхав.

“Це жінка, вона зараз перебуває не на території України. Хто був за кермом — над цим питанням зараз працюють слідчі. Самі підозрювані не надають жодної інформації ані стосовно обставин сутички, ані стосовно цього п’ятого фігуранта. Тому його особа буде встановлюватися слідчим шляхом”, — зазначила вона.

Прес-секретар пояснила, що на оприлюднених відеозаписах лише фрагментарно видно п’ятого фігуранта, що ускладнює його ідентифікацію.

“Але над цим зараз працюють слідчі органи”, — уточнила вона.

Н.Максимець також зазначила, що на відео також не видно, чи брав участь цей п’ятий фігурант у побитті народного депутата.

“Але можливо, він якісь удари наносив, наприклад, не руками, а ногами, і цього не видно на відеозаписах. Цю інформацію і сам постраждалий не може нам підтвердити, чи саме цей водій брав участь у його побитті, чи ні”, — розповіла прес-секретар.

“Якщо буде встановлено, що він (п’ятий фігурант — ред.) брав активну участь у побитті депутата, відповідно будемо приймати по ньому процесуальні рішення”, — резюмувала Н.Максимець.

Нагадаємо, користувач Facebook оприлюднив ще одне відео побиття народного депутата М.Найєма, на якому видно не чотири, а п’ять нападників на депутата.

Як повідомляв УНН, Найєма побили увечері 30 квітня біля Бессарабського ринку.

Трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозру. Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.

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