Правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема

"Сегодня было обнародовано видео, где видно, что их (нападавших на депутата - ред.) пятеро. Личность пятого пока не установлена. Продолжаются следственные мероприятия для установления его личности", - сказала пресс-секретарь.

По словам Н.Максимец, правоохранители установили владельца машины, на которой он приехал.

"Это женщина, она сейчас находится не на территории Украины. Кто был за рулем - над этим вопросом сейчас работают следователи. Сами подозреваемые не предоставляют никакой информации ни об обстоятельствах столкновения, ни по этому пятому фигуранту. Поэтому его личность будет устанавливаться следственным путем", - отметила она.

Пресс-секретарь пояснила, что на обнародованных видеозаписях лишь фрагментарно видно пятого фигуранта, что затрудняет его идентификацию.

"Но над этим сейчас работают следственные органы", - уточнила она.

Н.Максимец также отметила, что на видео также не видно, участвовал ли этот пятый фигурант в избиении народного депутата.

"Но возможно, он какие-то удары наносил, например, не руками, а ногами, и этого не видно на видеозаписях. Эту информацию и сам пострадавший не может нам подтвердить, именно ли этот водитель участвовал в его избиении, или нет", - рассказала пресс-секретарь.

"Если будет установлено, что он (пятый фигурант - ред.) принимал активное участие в избиении депутата, согласно будем принимать по нему процессуальные решения", - резюмировала Н.Максимец.

Напомним, пользователь Facebook обнародовал еще одно видео избиения народного депутата М.Найемом, на котором видно не четыре, а пять нападающих на депутата.

Как сообщал УНН, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.

Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Найем заявил, что четвертый злоумышленник вылетел в Баку.