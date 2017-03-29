Правоохоронці виявили 41 нелегального мігранта з В’єтнаму на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 березня. УНН. У ході слідства 29 березня співробітники прокуратури спільно з працівниками Овідіопольського відділу поліції та Державної прикордонної служби в області провели обшуки за місцями можливого проживання незаконних мігрантів. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
"За двома адресами виявили 41 громадянина В’єтнаму без документів, що підтверджують законність перебування на території України. Іллічівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.332 КК України, незаконне переправлення осіб через державний кордон",-розповіли у поліції.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 17 березня версія для друку СБУ викрила підпільний центр легалізації мігрантів.