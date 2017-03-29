Правоохранители обнаружили 41 нелегального мигранта из Вьетнама в Одесской области

ОДЕССА-КИЕВ. 29 марта. УНН. В ходе следствия 29 марта сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Овидиопольского отдела полиции и Государственной пограничной службы в области провели обыски по местам возможного проживания незаконных мигрантов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.