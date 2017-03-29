Правоохранители обнаружили 41 нелегального мигранта из Вьетнама в Одесской области
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 марта. УНН. В ходе следствия 29 марта сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками Овидиопольского отдела полиции и Государственной пограничной службы в области провели обыски по местам возможного проживания незаконных мигрантов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"За двумя адресами обнаружили 41 гражданина Вьетнама без документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины. Ильичевска местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст.332 УК Украины, незаконная переправка лиц через государственную границу", - рассказали в полиции.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, 17 марта версия для печати СБУ разоблачила подпольный центр легализации мигрантов.